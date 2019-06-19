صدمة قوية للزمالك في الميركاتو الصيفي بسبب الأهلي
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:45 ص
الفجر الرياضي
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صدم محمود متولي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أمير
مرتضي منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، بعدما كشف له عن موقفه بشأن انتقاله
للقلعة البيضاء، في الموسم المقبل.
وأجري المشرف العام على الكرة بالزمالك، اتصالًا هاتفيًا مع نجم الإسماعيلي، خلال الساعات القليلة
الماضية، لعرض عليه الانتقال لصفوف الفارس الأبيض، مقابل الحصول على 10 ملايين
جنيه سنويًا.
ولكن اللاعب أكد أنه استقر على الانتقال لصفوف
النادي الأهلي مطلع الموسم الجديد، وقام بالتوقيع على عقود انتقال للقلعة الحمراء،
وفي انتظار إنهاء مسئولي الأهلي، إجراءات الحصول على الاستغناء الخاص به من إدارة
الإسماعيلي.
ويذكر ان مسئولي الإسماعيلي، قرره فتح المزاد، لبيع متولي في الميركاتو
المقبل.
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