منبوذ ريال مدريد يقترب من الرحيل





ذكرت وسائل إعلام عالمية بأن ​ريال مدريد​ الإسباني وافق على رحيل نجمه الكولومبي ​خيمس رودريجيز​ إلى ​نابولي​ الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي العالمية بأن رودريجيز سينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 10 مليون يورو مع أحقية الشراء في صيف 2020 مقابل 30 إلى 40 مليون يورو وأكدت سكاي أنع هدف رئيسي بالنسبة لكارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي والذي قاده في كلا من ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

يذكر أن رودريجيز لعب لبايرن ميونخ في الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة قبل أن يعود هذا الصيف للملكي.