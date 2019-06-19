ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منبوذ ريال مدريد يقترب من الرحيل

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:36 ص
منبوذ ريال مدريد يقترب من الرحيل
Advertisements
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
Advertisements


ذكرت وسائل إعلام عالمية بأن ​ريال مدريد​ الإسباني وافق على رحيل نجمه الكولومبي ​خيمس رودريجيز​ إلى ​نابولي​ الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأفادت شبكة سكاي العالمية بأن رودريجيز سينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 10 مليون يورو مع أحقية الشراء في صيف 2020 مقابل 30 إلى 40 مليون يورو وأكدت سكاي أنع هدف رئيسي بالنسبة لكارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي والذي قاده في كلا من ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

 

يذكر أن رودريجيز لعب لبايرن ميونخ في الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة قبل أن يعود هذا الصيف للملكي.

 

Advertisements
المزيد عن: كورة ريال مدريد رياضة أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
2:30
0
فنزويلا
بوليفيا
1
x
23:30
3
بيرو