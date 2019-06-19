وجدي كشريدة ينعي شقيقه برسالة مؤثرة

نعى وجدي كشريده لاعب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم وفاه شقيقه الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء بعد صراع مع المرض.





وكتب كشريده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " "الله يرحمك.. الله اختارك.. إن شاء الله في الجنة.. إنا لله وإنا اليه راجعون".



