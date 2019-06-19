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وجدي كشريدة ينعي شقيقه برسالة مؤثرة

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:32 ص
وجدي كشريدة ينعي شقيقه برسالة مؤثرة
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محمد أيمن
 
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نعى وجدي كشريده لاعب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم وفاه شقيقه الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء بعد صراع مع المرض.


وكتب كشريده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " "الله يرحمك.. الله اختارك.. إن شاء الله في الجنة.. إنا لله وإنا اليه راجعون".


وكان الآن جريس المدير الفني لمنتخب تونس قد منح اللاعب إجازة إستثنائية من أجل تمكنيه زيارة أخيه المريض والإطمئنان عليه.


ومن المنتظر أن يغادر اللاعب مع منتخب بلاده في الساعات الاولى من فجر الاربعاء إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

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