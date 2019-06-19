لايف BRAZIL .. مباراة (البرازيل وفنزويلا) بث مباشر 19-6-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا LIVE

تتجه أنظار عشاق الساحرة نحوم مباراة البرازيل وفنزويلا في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي من المقرر لها أن تقام صباح اليوم الأربعاء 19/6/2019.

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