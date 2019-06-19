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لايف BRAZIL .. مباراة (البرازيل وفنزويلا) بث مباشر 19-6-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا LIVE

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:22 ص
لايف BRAZIL .. مباراة (البرازيل وفنزويلا) بث مباشر 19-6-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا LIVE
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الفجر الرياضي
 
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تتجه أنظار عشاق الساحرة نحوم مباراة البرازيل وفنزويلا في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي من المقرر لها أن تقام صباح اليوم الأربعاء 19/6/2019.

 

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 مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر بطولة كوبا أمريكا 2019، بجودة عالية بث مباشر للمباراة على يوتيوب brazil vs vanzela مشاهدة كوتينيو وفيرمينو ونجوم البرازيل أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

 

البث المباشر لمباراة البرازيل بقيادة تيتي مع فنزويلا بجودة عالية hd كورة kora live يلا شوت yalla shoot مجاناً بدون تقطيع يوتيوب كورة أون لاين ويلا كورة وماي كورة وكورة ستار.

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