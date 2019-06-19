46 ميدالية لفراعنة الووشو كونغ فو في بطولة العالم في انجاز تاريخي غير مسبوق

حقق منتخب مصر للمؤشر كونغ فو انجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخه حيث حصد فراعنة الووشو كونغ فو 46 ميدالية متنوعة.

فاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية في الأداء الثنائى فى اليوم الثالث لبطولة العالم الثامنة التى تستضيفها الصين، و قام بتمثيل مصر في المسابقة اللاعبان مازن مدحت، ووليد رضا فى القتال الاستعراضى بسلاحى ( السيف ضد الرمح) ، وهذه الميدالية يحصل عليها منتخب مصر لأول مره في ظل المنافسة الشرسة لدول ماليزيا، أوكرانيا، الهند، أمريكا، البرازيل، تايوان، وسنغافورة، سيرلانكا، تركيا.



وقد اسفر اليوم الثالث في الفترة الصباحية في بطولة العالم عن فوز اللاعب نصر ابراهيم سالم بالميدالية الذهبية في أسلوب الوينج تسون ، ومحمد محمد البلشى بالفضية فى اسلوب تايجى تسوين، وايه محمود أحمد بالميدالية الفضية في عصا شاولين، و ملك محمد منتصر بالبرونزية فى العصا الجنوبى، وعمر نادر حسين بالبرونزية فى التايجى تشن.



اما فى الفترة المسائية فقد فاز اللاعب يوسف عبدالرحمن بالميدالية الفضية في أسلوب تايجى يانج، وأحمد ماهر عصمت بالميدالية الفضية فى اسلوب الباجي، وفاز بالميدالية الذهبية كل من مازن مدحت ووليد رضا فى مسابقة الدوى ليان .



أما في الأسلوب الجماعى فقد فاز منتخب مصر بالميدالية الفضية والمركز الثانى فى ألاسلوب الجماعى الذى شارك فيه العديد من الدول القوية خاصة دول شرق آسيا ودول أوربا.



جدير بالذكر أن البطولة شهدت منافسات قوية بين الدول حيث شارك فيها أبطال العالم فى التقليدى والمودرن .. على سبيل المثال في مسابقات التايجى شارك غالبية اللاعبين الحاصلين على الميداليات الذهبية فى بطولة العالم التى اختتمت مؤخراً فى بلغاريا، كما شهدت البطولة أبطال العالم فى التقليدى أمثال اللاعب ( جيه هونج ) بطل هونج كونج والعالم فى أسلوب تشن، اللاعبة جانيتا بطله العالم في اسلوب يانج .



وحصلت هنا هاني على الميدالية الفضية و محمد احمد صلاح على الميدالية الفضية أيضا في البطولة.



وقد شارك منتخب مصر لأول مرة في البطولة بأساليب جديدة ساهمت في حصول المنتخب على مزيد من الميداليات وهى

تايجى سوين ، ودا داو تشن، وملاكمة شاولين ، وعصا شاولين ، و مروحة الباجوا ، و الوينج تسون ، واسلوب النسر .



وقد أشاد السيد جانج تشيو بينج رئيس الاتحاد الصيني للووشو كونج فو وسكرتير عام الاتحاد الدولى بالإنجازات التى حققها منتخب مصر فى البطولة حيث اندهش عندما علم بكم الميداليات التى فازت بها مصر في البطولة وأرسل تحياته إلي السيد محمد عاشور رئيس الاتحاد مهنيا له على هذا الإنجاز الجديد والكبير لمنتخب مصر .



يقود بعثة منتخب مصر الدكتور يحيى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على لجنه التقليدى بالاتحاد والجهاز الفنى للمنتخب المشكل من كابتن رشيد عبدالله مديرا فنيا وكابتن عبدالله سيد مدربا و20 للاعب وللاعبه