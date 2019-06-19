KoRa LiVe HD مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر (تغطية مباشرة) brazil vs venezuela منقولة عبر قناة beIN SPORTS
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مباراة البرازيل ضد فنزويلا صباح اليوم الأربعاء 19/6/2019 في كوبا أمريكا والتي
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وفاز البرازيل على
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ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الأولى لكوبا
أمريكا رفقة فنزويلا وبوليفيا وبيرو ويمكنكم مشاهدة المباراة بث مباشر مشاهدة
فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينو.
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