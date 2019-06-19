KoRa LiVe HD مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر (تغطية مباشرة) brazil vs venezuela منقولة عبر قناة beIN SPORTS

مشاهدة بث مباشرة مباراة البرازيل ضد فنزويلا صباح اليوم الأربعاء 19/6/2019 في كوبا أمريكا والتي تستضيفها ملاعب السامبا ويمكنكم متابعة المباراة والبث المباشر لها كورة لايف وكورة أون لاين kora online.

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وفاز البرازيل على بوليفيا بثلاثية نظيفة في أولى مباريات البطولة وهي مباراة الافتتاح، وستكون مباراة السيليساو مع فنزويلا بث مباشر بدون تقطيع youtube كورة لايف، كورة أون لاين، كورة ستار kora star، مجاناً مباريات بطولة كوبا أمريكا.

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ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الأولى لكوبا أمريكا رفقة فنزويلا وبوليفيا وبيرو ويمكنكم مشاهدة المباراة بث مباشر مشاهدة فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينو.