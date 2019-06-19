"التموين" تستعد لتطبيق منظومة جديدة لصرف الخبز.. تعرف على التفاصيل وموعد تنفيذها

أوشكت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على الانتهاء من وضع الملامح النهائية لمنظومة الخبز الجديدة وذلك لتطبيقها خلال شهر يوليو المقبل حسبما أفادت مصادر ذات صلة بالوزارة.





وينص نظام الخبز الجديد على الدعم النقدي المشروط، بدلاً من أن يكون مسجلاً بالبطاقة عدد الأرغفة، سيتم شحنه بملغ مالي محدد بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن، بحيث يتم تسليمه كارت أشبه ببطاقة الدفع الإلكتروني كالـ "ATM".





وتهدف منظومة الخبز الجديدة إلى قيام المواطن بشراء احتياجاته فقط من الخبز، وفقًا لعدد من الأفراد في البطاقة التموينية، ثم خصم ذلك من الكارت بنفس طريقة صرف السلع التموينية، وفي حالة توفير المواطنين من المبلغ المخصص للخبز، يمكن أن يضاف إلى بطاقة التموين بحيث يصرف به سلعًا تموينية.





وأكدت وزارة التموين أن تلك المنظومة عند تطبيقها ستساهم في تقليل الاستهلاك بنسبة 10% بما يعادل مليون طن قمح.





وفي تصريحات سابقة أدلى بها أمام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم النقدى المشروط مهم جدًا، للحفاظ على ثبات الأسعار.. والمواطن سيحصل على الرغيف بـ٥ قروش في المنظومة الجديدة.





وأوضح أن عندما يوفر المواطن الخبز وسيتم صرف بدل نقاط له سيوفر قيمة حقيقية ولن يضحك عليه أحد"، مشيرا إلى أن "تلك المنظومة حال تطبيقها ستسهم في تقليل الاستهلاك بنسبة 10%، بما يعادل مليون طن قمح كما سيتوقف بيع الخبز في الأسواق.