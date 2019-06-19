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ريال مدريد يوجه رسالة صادمة إلى بوجبا

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:12 ص
ريال مدريد يوجه رسالة صادمة إلى بوجبا
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية بريطانيا، عن تعرض اللاعب الفرنسي "بول بوجبا" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لصدمة بعد أحد قرارات نادى ريال مدريد خلال الفترة الحالية.

 

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ريال مدريد لن يغير من سياسته المالية والمبلغ المحدد للتعاقد مع الدولى الفرنسي والبالغ 90 مليون جنيه إسترلينى.

 

وعلى الرغم أن بوجبا هو أحد اللاعبين الذى يريد المدير الفنى لريال مدريد "زين الدين زيدان" ضمهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إلا أن إدارة الريال لن يفكر فى دفع المبلغ المطلوب من جانب إدارة مانشستر يونايتد.

 

ويذكر أن إدارة الشياطين حددت مبلغ 150 مليون جنيه إسترلينى لبيع بوجبا هذا الصيف، الذى أعلن منذ أيام عن تمنياته لخوض تحد جديد.

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