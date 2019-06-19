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داليا مصطفى لـ"الفجر الفني": محمد رمضان فنان هايل بيعمل مجهود.. وأولادي بيسمعوا أغانيه (فيديو)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:16 ص
داليا مصطفى لـالفجر الفني: محمد رمضان فنان هايل بيعمل مجهود.. وأولادي بيسمعوا أغانيه (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: ياسمين عليوة - عبد الحافظ حمدي
 
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أكدت الفنانة داليا مصطفى، أنها دائمًا صريحة ولا تحب المجاملة وعند سؤالها عن رأيها في الفنان محمد رمضان، ردت قائلة: "فنان هايل وبيعمل مجهود".

وأضافت داليا، خلال ندوتها في "الفجر الفني" أنها تسمع أغاني محمد رمضان، بالصدفة في الشارع أو من أبنائها مشيرة إلي حب أبنائها لأغانيه، ولكنها ستحرص علي مشاهدة كليب "بابا" لأن شقيقها استايلست العمل.

يذكر أن داليا مصطفى، تألقت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "قمر هادي" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم هاني سلامة، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين؛ هادي الجيار، وعدد كبير من الفنانين وتأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.



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