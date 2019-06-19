المغرب تسابق الزمن للحاق نجم أسود الأطلس بمباراة ناميبيا
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:10 ص
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المغرب أن الجهاز الطبي لأسود الاطلس يحارب الزمن من أجل تجهيز غانم سايس مدافع المنتخب وإخضاعه لعلاج مكثف من أجل اللحاق بمباراة منتخب بلاده ضد ناميبيا.
وكان سايس قد تعرض إلى إصابة على مستوى الركبة في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بزامبيا وإنتهت بفوز الرصاص النحاسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وغادر اللاعب المباراة في شوطها الثاني ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه وهو الذي سيلعب إلى جوار المهدي بن عطيه قائد الدحيل القطري والمنتخب المغربي.
وعلى الرغم من أن الإصابة لم تكن مقلقة إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد قرر تغييره من أجل تفادي وقوع أي مضاعفات.
يذكر ان ثنائي قلب الدفاع المغربي مروان دا كوستا ونصير مزراوي قد إشتكيلا من الإصابة ما أدى إلى غيابهما عن ودية زامبيا ومن المنتظر أن يكونا جاهزين لمباراة ناميبيا.
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