المغرب تسابق الزمن للحاق نجم أسود الأطلس بمباراة ناميبيا

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المغرب أن الجهاز الطبي لأسود الاطلس يحارب الزمن من أجل تجهيز غانم سايس مدافع المنتخب وإخضاعه لعلاج مكثف من أجل اللحاق بمباراة منتخب بلاده ضد ناميبيا.





وكان سايس قد تعرض إلى إصابة على مستوى الركبة في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بزامبيا وإنتهت بفوز الرصاص النحاسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



