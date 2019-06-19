"الحلبي" يوضح مجال التعاون العسكري بين مصر وبيلاروسيا



وأضاف الحلبي، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القتاة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن بيلا روسيا لديهم صناعات عسكرية متقدمة جدا، وأنظمة معلومات جغرافية قتالية، وأنظمة متقدمة جدا في صناعة الروبوتات.



وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنهم لديهم مركبات مختلفة يتم، ولديهم أنظمة متكاملة من الحرب الإلكترونية، مشددًا على أنهم لديهم خبرات سابقة من الاتحاد السوفيتي.

قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن بيلاروسيا أادت بتجربة مصر في مكافحة الإرهاب، ويتطلعون للتعون مع مصر في كل المجالات.