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"الإسعاف" يخصص رقم 998 لتقديم الدعم الطبي للأجانب خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:48 ص
الإسعاف يخصص رقم 998 لتقديم الدعم الطبي للأجانب خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية
الإسعاف - صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الإسعاف عن توفير خط ساخن برقم 998 ناطق بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والفرنسية، لتقديم الدعم الطبى الكامل للمشجعين واللاعبين من العرب والأجانب طوال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستبدأ خلال أيام .

وقالت هيئة الإسعاف، أن الخط الساخن 123 يعمل بكفاءة ومستمر عمله فى استقبال طلبات المواطنين على الخدمات الطارئة وغير الطارئة على مدار 24 ساعة.

وأوضحت الإسعاف، أن الخدمات الطارئة تقدم بالمجان، بينما الخدمات الطبية غير الطارئة تقدم للمصريين فى مقابل مادى بسيط، وتابعت: الإسعاف يعمل على مدار 24 ساعة.
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