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تقارير.. مفاجأة كبرى حول انتقال جريزمان ونيمار إلى برشلونة

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:42 ص
تقارير.. مفاجأة كبرى حول انتقال جريزمان ونيمار إلى برشلونة
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منى العوضي
 
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تشهد الأيام القليلة المقبلة عدد من الصفقات المفاجئة وذلك في ظل منافسة الفرق الأوروبية الكبرى على ضم بعض النجوم البارزين وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت تقارير صحفية برازيلية أن نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يقترب من العودة لنادي برشلونة مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لاعبين آخرين ضمن الصفقة وهم؛ "أومتيتي أو راكيتيش أو ديمبلي".


وأكد الإعلامي خوانما كاستانيو في "راديو كوبي" الإسبانية، أن البرازيلي نيمار سيذهب بنسبة كبيرة إلى برشلونة قادماً من باريس سان جيرمان ويتضح ذلك من تصريحات ناصر الخليفي الأخيرة التي فتحت الباب أمام اللاعب للرحيل.


وقال "كاستانيو" أن الفرنسي أنطوان جريزمان لن ينتقل إلى برشلونة، ومن المحّتمل أن يذهب إلى أي نادي كبير غير البارسا هذا الصيف.


وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وأيضاً البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة.

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