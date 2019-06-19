تقارير.. مفاجأة كبرى حول انتقال جريزمان ونيمار إلى برشلونة

تشهد الأيام القليلة المقبلة عدد من الصفقات المفاجئة وذلك في ظل منافسة الفرق الأوروبية الكبرى على ضم بعض النجوم البارزين وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية برازيلية أن نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يقترب من العودة لنادي برشلونة مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لاعبين آخرين ضمن الصفقة وهم؛ "أومتيتي أو راكيتيش أو ديمبلي".



