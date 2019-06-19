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نجم منتخب المغرب يوجه رسالة للجماهير المغربية

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:36 ص
نجم منتخب المغرب يوجه رسالة للجماهير المغربية
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علي نبوي
 
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يرى نبيل درار لاعب منتخب المغرب بأن بطولة إفريقياالتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، تضم مجموعة قوية من المنتخبات.


وأضاف في تصريحتت تلفزيونية "البطولة بها فرق قوية، ونعلم قوة منتخب مصر والذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".


ووجه رسالة لحمد الله قائلا :"حمد الله أتمنالك التوفيق في مسيرتك الكروية خلال الفترة المقبلة".


وأتم "نتمنى من جماهير المغرب أن يأتوا ويقوموا بتشجعينا، ونأمل في حصد اللقب من أجلهم".


ويذكر أن منتخب المغرب يلعب ضمن المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات ساحل العاج، جنوب أفريقيان ناميبيا.

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