بسبب خلافات مع خطيبته.. انتحار سائق توك توك بحبل غسيل في الخصوص





وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، وانتقل المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص، وتبين أنه قام بتعليق نفسه بحبل غسيل ب"جنش" معلق بسقف حجرته بمسكنة الكائن بشارع وادى النيل بمدينة الخصوص.



وتبين من التحريات أن المتوفي أقدم على الانتحار لمرور بمشاكل مع خطيبته داخل مسكنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



أقدم سائق توك توك على الانتحار، بتعليق نفسه بحبل غسيل بجنش سقف حجرته بمسكنه، لمروره بمشاكل مع خطيبته، تم نقل الجثة وتولت النيابة التحقيق.وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بتلقية اخطارا بوصول جثة المدعو "احمد.م.ط" 33 عامًا، سائق توك توك، لمستشفي السلام، متوفيا اثر قيامه بالانتحار.