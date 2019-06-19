بالأرقام.. تعرف على نجوم خط الوسط في منتخب مصر بـ"كان 2019"





23 لاعبًا مصريًا يستعدون لبدء رحلة شاقة للتتويج باللقب الإفريقي الثامن لمنتخب الفراعنة، وذلك خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تقام على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتي 19 يوليو المقبل.





ويستهل منتخبنا الوطني مشواره بالبطولة القارية بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة القادم على استاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولي والتي تضم معهما أيضًا منتخبي (الكونغو الديمقراطية - أوغندا).





ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بعض المعلومات عن لاعبي منتخب مصر المشاركة في بطولة أمم إفريقيا .. ونستعرض هنا أبرز المعلومات عن لاعبي "الوسط" في منتخب الفراعنة:-





محمد صلاح:

محمد صلاح حامد محروس غالي من مواليد 15 يونيو لعام 1992 في "نجريج" التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، محترف ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي، وهداف البريميرليج موسمين متتاليين، يرتدي القميص رقم 10 مع منتخب مصر، خاض أولي مباريات الدولية مع الفراعنة أمام سيراليون في 3 سبتمبر 2011، ولعب مع المنتخب 63 مباراة دولية وسجل 39 هدفًا وصنع 22 هدفًا، حصل على وصيف أمم إفريقيا مع الفراعنة 2017 وشارك في مونديال روسيا 2018.





طارق حامد:

طارق حامد من مواليد 24 أكتوبر لعام 1988 بمركز طلخا التابع لمحافظة الدقهلية، يلعب في نادي الزمالك، ويشغل مركز لاعب وسط مدافع، يرتدي القميص رقم 8 مع منتخب مصر، خاض أولي مبارياته الدولية رفقة الفراعنة في 7 مارس 2013 أمام قطر، كما شارك في 34 مباراة دولية، حصل على وصيف أمم إفريقيا مع المنتخب عام 2017، وشارك في مونديال روسيا 2018.





عمرو وردة:

عمرو مدحت وردة من مواليد 17 سبتمبر 1993 بمحافظة الاسكندرية، يلعب في مركز الجناح الأيسر، محترف ضمن صفوف فريق أتروميتوس اليوناني، يرتدي القميص رقم 22، خاض أولي مبارياته الدولية مع الفراعنة ضد زامبيا عام 2015، وشارك في 28 مباراة دولية سجل هدف وصنع هدفين، حصل على وصيف أمم إفريقيا مع المنتخب 2017، وشارك في مونديال روسيا 2018.





نبيل دونجا:

نبيل عماد دونجا من مواليد 1 يناير لعام 1996، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، يلعب ضمن صفوف فريق بيراميدز، ويرتدي القميص رقم 21 مع الفراعنة، خاض أولي مبارياته الدولية في 23 مارس الماضي أمام منتخب النيجر، وشارك في 4 مباريات دولية حتي الآن، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





علي غزال:

علي غزال من مواليد 1 فبراير لعام 1992 بمحافظة أسوان، يشغل مركز حط الوسط المدافع، ومحترف ضمن صفوف فريق فيرينسي البرتغالي، يرتدي القميص رقم 5 مع منتخب مصر، لعب 10 مباريات دولية مع الفراعنة منذ 2014 وصنع هدف وحيد.





محمود تريزيجيه:

محمود حسن "تريزيجيه" من مواليد 1 أكتوبر لعام 1994 بمحافظة كفر الشيخ، يلعب في مركز الجناح، محترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي، ويرتدي القميص رقم 7 مع منتخب مصر، بدأ مسيرته الدولية في 2014، ولعب مع الفراعنة 37 مباراة دولية سجل 5 أهداف وصنع 4 أهداف، حصل مع المنتخب على "وصيف" كان 2017، وشارك في كأس العالم 2018 بروسيا.





محمد النني:

محمد ناصر السيد النني من مواليد 11 يوليو عام 1992 بالمحلة الكبري، يلعب في مركز الوسط المدافع، محترف ضمن صفوف فريق أرسنال الانجليزي، ويرتدي القميص رقم 17 مع المنتخب، بدأ مسيرته الدولية في 2011، ولعب 71 مباراة دولية، وسجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف، كان أحد أفراد كتبة الفراعنة الحاصلة على وصافة أمم إفريقيا 2017، كما شارك مع المنتخب في كأس العالم 2018.





وليد سليمان:

وليد سليمان سعيد عبيد من مواليد 1 ديسمبر لعام 1984 في "بني مزار" بمحافظة المنيا، يلعب ضمن صفوف فريق الأهلي، ويرتدي القميص رقم 11 مع منتخب مصر، بدأ مسيرته الدولية في 2007، خاض مع الفراعنة 25 مباراة دولية، سجل هدف وصنع 3 أهداف، حصل مع المنتخب على ذهبية دورة الألعاب العربية 2007.





عبد الله السعيد:

عبد الله محمود سعيد محمد من مواليد 13 يوليو 1985 بالاسماعيلية، يلعب ضمن صفوف فريق بيراميدز، بدأ مسيرته الدولية مع الفراعنة في 2008 ويرتدي القميص رقم 19، وخاض 41 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني، واستطاع احراز 6 أهداف، وصنع 10 أهداف، حصل مع المنتخب على وصيف "كان 2017"، كما شارك في مونديال 2018.