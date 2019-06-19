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يسرا تكشف تفاصيل ضرب أحمد زكي لها

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:57 ص
يسرا تكشف تفاصيل ضرب أحمد زكي لها
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مريم الشريف
 
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وصفت الفنانة يسرا، الراحل أحمد زكي، بالممثل الـ"خطير"، والـ"صديق عظيم"، من الأشخاص الذين يتركوا بصمة داخل الآخرين، مضيفة: "وأنا بمثل معاه عاملة حساب إن واقفة قدامه".

وكشفت "يسرا" خلال لقائها في قناة "العربية"، عن ضرب أحمد زكي لها بشكل حقيقي أثناء تصوير فيلم "النزوة" وذلك بعد اندماجه فى الشخصية، قائلة: "أخذت منه علقة قوية، لقيته بيضرب بجد وبقيت اضرب بجد، لإني متغاظة منه".

وأضافت: "تاني يوم روحت التصوير متأخرة ودي مش طبيعتي، ولقيت المخرج على بدرخان بيسألني عن سبب التأخير، روحت أخدته وأحمد زكي معاه، علشان يشوفوا الزرقان اللي في ظهري من الضرب، ولقيت أحمد بيقولى يا نهار أسود أناعملت فيكى كده!".

وأكدت يسرا، عن وجود صداقة وطيدة ربطتها مع الفنان أحمد زكي، لافتى إلى أنه كان كوميديًا جدًا في الحقيقة.


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