يلا شوت yalla Shoot رابط Brazil متابعة مباراة البرازيل ضد فنزويلا اليوم الاربعاء 19-6-2019 حصرياً على beIN SPORTS HD

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تقام مباراة البرازيل وفنزويلا في تمام الثانية والنصف صباح اليوم الأربعاء، علي
ملعب "ارينا فونتي نوفا" ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة
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الموافق 19-6-2019 سيكون في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة،
ويخوض منتخب البرازيلي مباراة اليوم ضد فنزويلا بهدف حسم تأهله رسميًا للدور
التالي بالبطولة التي تقام على أرضه، لكنه سيصطدم بطموحات منتخب فنزويلا العنيد
والذي يسعي للتشبث بآماله في التأهل حتي آخر لحظة، ويمكنكم متابعة المباراة عبر
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