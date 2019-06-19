ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على عدة ناقلات نفط وإعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم- بحسب فضائية "سكاي نيوز عربية".





وكانت واشنطن أعلنت أنها ستنشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية.





وفي مقابلة نشرتها مجلة تايم الأميركية قال ترامب إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.كا مستعدة جيدا لإيران

وردا على سؤال عما إذا كان سيفكر في اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي أو لضمان حرية تدفق النفط من الخليج، قال ترامب "قطعا سأجري مراجعة للقوات فيما يتعلق بالأسلحة النووية وسأبقي (الشق) الآخر (من السؤال) علامة استفهام".





وقال ترامب إنه يتفق مع تقديرات المخابرات الأميركية بأن إيران كانت وراء الهجوم على ناقلتي النفط، لكنه أضاف أن عداء طهران للولايات المتحدة أصبح أقل منذ أن أصبح رئيسا لها.





وأوضح: "إذا نظرت في الخطاب الحالي مقارنة بما كان عليه في الوقت الذي أبرموا فيه الاتفاق (النووي الإيراني في 2015)، حين كان (الخطاب) السائد هو الموت لأميركا، الموت لأميركا، سندمر أميركا، سنقتل أميركا، لم أعد أسمع هذا كثيرا الآن". وأضاف "ولا أتوقع أن أسمعه".



