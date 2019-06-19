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تعليق ناري من فرجاني ساسي بشأن أمم إفريقيا 2019

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:13 ص
تعليق ناري من فرجاني ساسي بشأن أمم إفريقيا 2019
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ريهام عبدالمحسن
 
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شدد فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس بأن هدفهم التتويج بأمم أفريقيا التي تستضيفها مصر هذا الشهر.

وقال ساسي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"إن شاء الله نصل في تلك البطولة لأبعد شئ وسنفكر في اللعب مباراة بمباراة للفوز باللقب".

وتابع فرجاني:" البطولة صعبة ويوجد بها العديد من المنتخبات القوية، ولكننا سنقاتل من أجل االتتويج بالكان".


وكان فرجاني ساسي قد تعرض لإصابة قوية مع فريقه الزمالك المصري خلال بطولة الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يعود منذ ايام ويعلن مشاركته رسميا مع نسور قرطاج في أمم إفريقيا 2019.
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المزيد عن: مصر فرجاني ساسي تونس أمم إفريقيا 2019 أخبار الرياضة
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