يسرا: كوميديا عادل إمام مليئة بالرسائل.. وعملنا مع بعض أجمل دويتو سينمائي







وأضافت "يسرا" خلال لقائها على قناة "العربية"، قائلة: "كل فيلم قدمته مع عادل إمام كان فيه رسالة، لأن عادل عمره ما ضحك الجمهور علشان يقول نكته، هو بيضحك الجمهور عشان يقول رسائل طول الوقت".



وأشارت إلى أن الفن ترفيه ورسالة وتجارة وحرية فى التعبير، مضيفة: "اللي كبرني إني بشتغل مع كبار لهم قيمه مش كبار فقط من مفكرين ممثلين ومخرجين".









قالت الفنانة يسرا، إنها قدمت أجمل دويتو سينمائي مع الفنان عادل إمام، والذي بدأ من فترة الثمانينات واستمر حتى التسعينات، لافته إلى تقديمهما 17 فيلمًا معا.