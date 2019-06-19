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يسرا: هذا ما تعلمته من الراحل يوسف شاهين

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:23 ص
يسرا: هذا ما تعلمته من الراحل يوسف شاهين
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مريم الشريف
 
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قالت الفنانة يسرا، إن تعاونها الفني مع المخرج يوسف شاهين، يعد من أقوى المراحل فى حياتها الفنية، لافتة إلى أنها تعتز كذلك بوجود مراحل قوية أخرى عبر مسيرتها الفنية.

وأضافت "يسرا" خلال لقائها في قناة "العربية"، أنها تعلمت من "شاهين" الكثير مثل كيفية اختيارها الأدوار، وأن لا تقدم أى عمل فني لمجرد العمل فقط.

وأشارت إلى أنه قال لها: "أوعى تشتغلي أي حاجة ولو معندكيش فلوس لازم تصبري، علشان تقدمي أعمال كويسة وتكوني فخورة بنفسك".

ولفتت إلى أنها لا تنسى لقاء أجراه يوسف شاهين قال عنها خلاله: "أنا معملتش يسرا نجمة، هى جت لي نجمة جاهزة، عرفت اللي أنا عايزة من غير ما تقلدني".


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