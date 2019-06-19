أشرف كمال: أردوغان معادي للشعب المصري وليس للرئيس السيسي فقط

مدير المركز المصري الروسي للدراسات،

قال أشرف كمال، مدير المركز المصري الروسي للدراسات، إن الرئيس التركي أردوغان خائن لشعبه ورفاقه، ويريد أن يصبح السياسي رقم واحد في الشرق الأوسط، ويريد إعادة الخلافة العثمانية سياسة الدم والنار.وأضاف كمال، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن نظام أردوغان نظام معادي للشعب المصري وليس للرئيس السيسي والحكومة المصرية فقط.وأوضحأن أردوغان يعادي شعبه أيضًا ولا يعادي مصر فقط، وخائن لرفاق دربه السياسي في تركيا، مستكملًا: "الخيانة والغدر في دم أردوغان منذ نعومة أظافره في مجال السياسة".