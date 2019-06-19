المركز المصري الروسي للدراسات: تركيا أصبحت دولة غير موثوق بها

قال أشرف كمال، مدير المركز المصري الروسي للدراسات، إن الرئيس التركي أردوغان لديه مشاكل مع كافة دول الجوار، لافتًا إلى أن أدوغان يتبع سياسة اللاعودة فيما يتعلق بعلاقاته الإقليمية والدولية.وأضاف كمال، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن تركيا أصبحت دولة غير موثوق بها في ظل سياسة أردوغان.وأوضح أن أدوغان يسعى لتحقيق أهدافه بالقوة، وسياسته أثرت بشكل كبير على الاقتصاد التركي.