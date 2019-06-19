ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المركز المصري الروسي للدراسات: تركيا أصبحت دولة غير موثوق بها

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:20 ص
المركز المصري الروسي للدراسات: تركيا أصبحت دولة غير موثوق بها
أشرف كمال
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال أشرف كمال، مدير المركز المصري الروسي للدراسات، إن الرئيس التركي أردوغان لديه مشاكل مع كافة دول الجوار، لافتًا إلى أن أدوغان يتبع سياسة اللاعودة فيما يتعلق بعلاقاته الإقليمية والدولية.


وأضاف كمال، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن تركيا أصبحت دولة غير موثوق بها في ظل سياسة أردوغان.

وأوضح أن أدوغان يسعى لتحقيق أهدافه بالقوة، وسياسته أثرت بشكل كبير على الاقتصاد التركي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
2:30
-
فنزويلا
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو