حسن شحاتة: أجيري أعاد الكرة الهجومية لمنتخب مصر واستبعاد أحمد فتحي غريب
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:46 ص
الفجر الرياضي
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أكد حسن شحاتة
المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أن الجيل
الحالي للمنتخب قوي للغاية.
وقال شحاتة خلال
تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى:
«ننتظر من نجوم منتخب مصر الكثير، المنتخب
استعاد الكرة الهجومية في عهد أجيري»
وأضاف المعلم:
«أجيري أنسب شخص لتوجيه نصائح للاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا، المنتخب وضع يده
على التشكيل الأساسي من خلال الشوط الثاني لودية غينيا».
وأشار: «اندهشت
بسبب استبعاد أحمد فتحي من المنتخب، وجود
24 منتخب في نسخة 2019 يصعب توقع شكل
المنافسة بأمم أفريقيا».
وأوضح
المعلم:-«محمد صلاح وتريزيجيه ودونجا نجوم متوقع لها التألق في أمم أفريقيا، أطالب
الجماهير بعدم استعجال لاعبي المنتخب لتحقيق الفوز بالمباريات»
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