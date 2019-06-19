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حسن شحاتة: أجيري أعاد الكرة الهجومية لمنتخب مصر واستبعاد أحمد فتحي غريب

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:46 ص
حسن شحاتة: أجيري أعاد الكرة الهجومية لمنتخب مصر واستبعاد أحمد فتحي غريب
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الفجر الرياضي
 
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أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أن الجيل  الحالي للمنتخب قوي للغاية.

 

وقال شحاتة خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «ننتظر من نجوم منتخب مصر الكثير،  المنتخب استعاد الكرة الهجومية في عهد أجيري»

 

وأضاف المعلم: «أجيري أنسب شخص لتوجيه نصائح للاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا، المنتخب وضع يده على التشكيل الأساسي من خلال الشوط الثاني لودية غينيا».

 

وأشار: «اندهشت بسبب استبعاد أحمد فتحي من المنتخب،  وجود 24 منتخب في  نسخة 2019 يصعب توقع شكل المنافسة بأمم أفريقيا».

 

وأوضح المعلم:-«محمد صلاح وتريزيجيه ودونجا نجوم متوقع لها التألق في أمم أفريقيا، أطالب الجماهير بعدم استعجال لاعبي المنتخب لتحقيق الفوز بالمباريات»

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المزيد عن: منتخب مصر حسن شحاتة أمم إفريقيا أخبار الرياضة أحمد فتحي
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