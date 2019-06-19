سعد لمجرد يواصل نجاحه بـ"نجيبك نجيبك" (فيديو)
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:42 ص
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طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنيته الجديدة "نجيبك نجيبك".
واقتربت الأغنية من حصد 5 ملايين مشاهدة منذ إطلاقها في 16 يونيو الحالي وحتى الآن.
وحقق برومو الأغنية هو الآخر مليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه على موقع يوتيوب.
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