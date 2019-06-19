ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعد لمجرد يواصل نجاحه بـ"نجيبك نجيبك" (فيديو)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:42 ص
سعد لمجرد يواصل نجاحه بـنجيبك نجيبك (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنيته الجديدة "نجيبك نجيبك".

واقتربت الأغنية من حصد 5 ملايين مشاهدة منذ إطلاقها في 16 يونيو الحالي وحتى الآن. 

وحقق برومو الأغنية هو الآخر مليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه على موقع يوتيوب.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
2:30
-
فنزويلا
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو