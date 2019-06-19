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دبلوماسي سويسري: تمثيل سويسرا لمصالح الولايات المتحدة في فنزويلا قيد المناقشة

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:43 ص
دبلوماسي سويسري: تمثيل سويسرا لمصالح الولايات المتحدة في فنزويلا قيد المناقشة
فنزويلا
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قال السفير السويسري لدى موسكو، إيف روسسي، الثلاثاء، إن مسألة تمثيل سويسرا لمصالح الولايات المتحدة في فنزويلا لم يتم حلها بعد، والمناقشات جارية مع الجانب الفنزويلي.

وأضاف السفير في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "من أجل تمثيل مصالح بلد، فأنت بحاجة إلى موافقة كلا البلدين - تلك التي تطالبك (بتمثيل المصالح) وتلك التي حيث أنت ستكون فيها. أعتقد أننا لم نتوصل بعد إلى قرار، هذا ما زال قيد المناقشة".

وأوضح: "بالنسبة الولايات المتحدة، كل شيء واضح، لكن بالطبع يتعين على فنزويلا الموافقة، وهذا أمر طبيعي".
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