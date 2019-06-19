تاريخ رؤساء الاتحاد السابقين " هاجس " يؤرق الحائلي





تمكن أنمار الحائلي من الفوز برئاسة نادي إتحاد جدة للمواسم الأربعة المقبلة حتى العام 2023 في الانتخابات التي إنعقدت يوم الثلاثاء وجاء فوزه بالتزكية من قبل أعضاء الجمعية العمومية حيث لم يترشح ضد أي مرشح آخر.





ويصطدم الحائلي بتاريخ أسود قادر على أن يسبب له هاجس فيما يخص تاريخ الرؤوساء المنتخبين لأربعة سنوات حيث لم يستطع أي منهم الإستمرار حتى نهاية فترة ولايته.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على قائمة بآخر أربعة أسماء تولوا رئاسة الاتحاد ورحلوا سريعاً.





خالد المرزوقي





تولى رئاسة العميد لمدة عام واحد فقط على الرغم من أنه تم إنتخابه لأربعة سنوات.





محمد بن داخل الجهني





لم يستمر أكثر من عام واحد فقط ورحل سريعاً دون إبداء أسباب واضحة.





محمد الفايز





ترك رئاسة النادي بعد ستة أشهر فقط ولم يقدر على الإستفادة من فوزه بالرئاسة لمدة أربعة أعوام.





إبراهيم البلوي





نجح في الصمود لمدة عامين كاملين لكنه رحل بعد ذلك.





فهل يقدر الحائلي على أن يكمل مدته كاملة أم سيسير على نهج من سبقوه من رؤساء الاتحاد السابقين؟