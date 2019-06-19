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الاهلي يوجه ضربة موجعة للنصر

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:41 ص
الاهلي يوجه ضربة موجعة للنصر
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محمد أيمن
 
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فجرت بعض المواقع الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية مفاجأة صادمة لجمهور فريق نادي النصر فيما يخص فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وتسعى إدارة العالمي إلى تدعيم الصفوف بقوة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على لقبهم كأبطال لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي حققه الفريق الموسم الماضي وحصد بطولات قارية.


وقالت تقارير صحفية أن أحمد الصائغ رئيس الاهلي الجديد توصل إلى إتفاق مع المسؤولين في هيئة الرياضة لتوثيق عقود عدد من لاعبي الفريق.


وفي مقدمة هؤلاء النجوم حسين المقهوي صانع ألعاب الأهلي والذي لم يتم توثيق عقده عند التجديد في الفترة الماضية بسبب مخالفته بند ال50% في اللائحة الجديدة والتي تنص على تحفيض الأجور.


وبحصول الأهلي على إستثناء للمقهوي وتوثيق عقده يكون الفريق قد قطع الطريق على النصر الذي كان قد توصل إلى إتفاق مع اللاعب للإنتقال إليه في الصيف الحالي مستغل عدم توثيق العقود.

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المزيد عن: كورة رياضة النصر اللاهلي احمد الصائغ
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