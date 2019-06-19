KoRa LiVe HD مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر (تغطية مباشرة) brazil vs venezuela منقولة عبر قناة beIN SPORTS

يلتقي منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي، مع منافسه منتخب فنزويلا يوم الأربعاء 19-6-2010، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية في البرازيل.

وسوف تقام المباراة بين منتخب البرازيل، ضد منتخب فنزويلا في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب فنزويلا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل :-

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : دانيل الفيس - ماركينيوس - تياجو سيلفا - فيلبي لويس.

خط الوسط : كاسيميرو - فيرناندينيو - كوتينهو - ريتشارلسون - ديفيد نيريس.

خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو.

ونجح المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز على منتخب بوليفيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء أحرز كوتينهو هدفين منهم، وسجل إيفرتون الهدف الثالث للسيليساو.

بينما تعادل منتخب فنزويلا مع منتخب بيرو بنتيجة سلبية، في مباراة شهدت إثارة كبيرة من حيث إضاعة الفرص، حيث أهدر لاعبو الفريقين الكثير من الفرص خلال أحداث اللقاء في الشوط الثاني.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي :-

1- البرازيل 3 نقاط.

2- بيرو نقطة واحدة.

3- فنزويلا نقطة واحدة.

4- بوليفيا بدون نقاط.

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كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرازيل وسط جماهير، ضد منتخب فنزويلا في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.