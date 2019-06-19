عاجل.. منتخب مصر يكشف موقف وليد سليمان من مواجهة زيمبابوي
كشف المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، عن موقف وليد سليمان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر من اللحاق بمواجهة زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا الجمعة المقبلة.
وقال لهيطة، خلال حواره ببرنامج "سوبر تايم": وليد سليمان تعرض لكدمة في مباراة غينيا، وحصل على راحة من مران الأمس، وشارك اليوم في التدريبات، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة".
وتابع لهيطة، أنه سيتم تقليل الأحمال البدنية للاعبين قبل مباراة زيمبابوي، مشيرا إلى أن المكسيكي أجيري قرر إقامة التدريب غدا الأربعاء، على فترة واحدة في المساء، من أجل تخفيف الحمل البدني على اللاعبين حتى لا يتعرضوا للارهاق.
واختتم لهيطه تصريحاته قائلا :"مازال متبقي تدريبين للمنتخب قبل أول مواجهة له في البطولة أمام زيمبابوي".
وكان وليد سليمان قد تعرض لكدمة خلال مواجهة مصر وغينيا، تسببت في قلق الجماهير المصرية بعد المستوى الطيب الذي قدمه حاوي الأهلي.
ويلتقي المنتخب الوطني مع زيمبابوي الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، في
افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية.
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