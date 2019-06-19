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مصرع شخص في حادث انقلاب موتوسيكل ببورسعيد

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:40 ص
مصرع شخص في حادث انقلاب موتوسيكل ببورسعيد
حادث انقلاب موتوسيكل
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محمد عزام
 
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لقي شخص فى العقد الرابع من عمره، مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، وذلك اثر حادث دراجة بخارية جنوب بورسعيد.

واستقبلت مستشفى المبرة المتوفي حصافى أبو النجا إبراهيم 38 عامًا، بواسطة سيارة الإسعاف جثة هامدة نتيجة حادث انقلاب دراجة نارية نتيجة على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد.

وتحرر عن ذلك محضر بالحادث ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة ولحين استخراج تصريح الدفن.
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