أبرز أخبار التوك شو اليوم الثلاثاء 18-6-2019
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:45 ص
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أمنية فوزي - رقية جمال - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الغباري": مصر استطاعت تأمين أمنها القومي في مجالاته التسعة (فيديو)
وأضاف "الغباري"، أن مصر استطاعت تأمين أمنها القومي في مجالاته التسعة.
"الرئاسة": العلاقات بين مصر وبيلاروسيا تطورت منذ 2017
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اليوم كان هناك لقاء ثنائي موسع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء بيلاروسيا ركز على العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في أعقاب زيارة رئيس بيلاروسيا لمصر بداية 2017، وتم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات وتنشيطها.
الأرصاد تكشف تفاصيل تركيب أول محطة رصد واقعي بـ استاد القاهرة
كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، تفاصيل تركيب أول محطة رصد واقعي على مستوى العالم باستاد القاهرة لبيان حالة الطقس خلال بطولة الأمم الأفريقية.
"الخارجية": فتح تمثيل دبلوماسي مقيم في بيلاروسيا
وأعلنت وزارة الخارجية، أنه تقرر أن يكون هناك تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا على شكل متدرج، والذي بدوره سيعزز من العلاقات بين البلدين.
حزب الشعب الجمهوري: تصريحات "أردوغان" حول مرسي تدخل سافر
أكد حزب الشعب الجمهوري، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعقيبًا على وفاة محمد مرسي، تعد تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
أستاذ جلدية يحذر من استخدام الفيلر في هذه المناطق: "يسبب العمى والموت"
حذر الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، من استخدام الفيلر في أماكن معينة، مؤكدًا أن الفيلر يسبب العمى والموت في هذه الأماكن.
الباز: من إيجابيات وفاة "مرسي" كشف الخلايا النائمة للإخوان
قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك حالة من الحوار العبثي حول وفاة محمد مرسي على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم كونه وفاته مجرد حدث عابر، معقبًا: "احنا بنتكلم كتير أووي في مواضيع لا تستحق".
وائل الإبراشي عن تصريحات "أردوغان" حول وفاة محمد مرسي: "الشيطان يعظ"
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر على إثر وفاة محمد مرسي، قائلًا:" الرئيس التركي الذي أهان بلده وجيشه ينتقد مصر، أفضل وصف لما يقوم به أردوغان هو الشيطان يعظ".
أول رد لـ"أحمد موسى" على تلقيه تهديدات من الإخوان
رد الإعلامي أحمد موسى، علي التهديدات التي تلقاها بالقتل من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قائلًا: "لا نتأثر بالذباب الإلكتروني والمحرضين.. ده أنا بكون أقوى".
"حماية المستهلك": تشكيل لجنة تضم شركات سياحة لحل أزمة حجوزات التذاكر الملغاة بالكويت
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلي شركات السياحة لحل أزمة حجوزات التذاكر الملغاة بالكويت مشيرا إلى أن الجهاز بدأ في تلقي الشكاوي على رقم الواتساب 01030000602، حيث وصلت الشكاوي إلى 370 شكوى حتى الآن.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الغباري": مصر استطاعت تأمين أمنها القومي في مجالاته التسعة (فيديو)
وأضاف "الغباري"، أن مصر استطاعت تأمين أمنها القومي في مجالاته التسعة.
"الرئاسة": العلاقات بين مصر وبيلاروسيا تطورت منذ 2017
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اليوم كان هناك لقاء ثنائي موسع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء بيلاروسيا ركز على العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في أعقاب زيارة رئيس بيلاروسيا لمصر بداية 2017، وتم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات وتنشيطها.
الأرصاد تكشف تفاصيل تركيب أول محطة رصد واقعي بـ استاد القاهرة
كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، تفاصيل تركيب أول محطة رصد واقعي على مستوى العالم باستاد القاهرة لبيان حالة الطقس خلال بطولة الأمم الأفريقية.
"الخارجية": فتح تمثيل دبلوماسي مقيم في بيلاروسيا
وأعلنت وزارة الخارجية، أنه تقرر أن يكون هناك تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا على شكل متدرج، والذي بدوره سيعزز من العلاقات بين البلدين.
حزب الشعب الجمهوري: تصريحات "أردوغان" حول مرسي تدخل سافر
أكد حزب الشعب الجمهوري، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعقيبًا على وفاة محمد مرسي، تعد تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
أستاذ جلدية يحذر من استخدام الفيلر في هذه المناطق: "يسبب العمى والموت"
حذر الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، من استخدام الفيلر في أماكن معينة، مؤكدًا أن الفيلر يسبب العمى والموت في هذه الأماكن.
الباز: من إيجابيات وفاة "مرسي" كشف الخلايا النائمة للإخوان
قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك حالة من الحوار العبثي حول وفاة محمد مرسي على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم كونه وفاته مجرد حدث عابر، معقبًا: "احنا بنتكلم كتير أووي في مواضيع لا تستحق".
وائل الإبراشي عن تصريحات "أردوغان" حول وفاة محمد مرسي: "الشيطان يعظ"
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر على إثر وفاة محمد مرسي، قائلًا:" الرئيس التركي الذي أهان بلده وجيشه ينتقد مصر، أفضل وصف لما يقوم به أردوغان هو الشيطان يعظ".
أول رد لـ"أحمد موسى" على تلقيه تهديدات من الإخوان
رد الإعلامي أحمد موسى، علي التهديدات التي تلقاها بالقتل من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قائلًا: "لا نتأثر بالذباب الإلكتروني والمحرضين.. ده أنا بكون أقوى".
"حماية المستهلك": تشكيل لجنة تضم شركات سياحة لحل أزمة حجوزات التذاكر الملغاة بالكويت
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلي شركات السياحة لحل أزمة حجوزات التذاكر الملغاة بالكويت مشيرا إلى أن الجهاز بدأ في تلقي الشكاوي على رقم الواتساب 01030000602، حيث وصلت الشكاوي إلى 370 شكوى حتى الآن.
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