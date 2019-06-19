"المصري للشؤون الخارجية": تجربة بيلا روسيا جيدة وستستفيد منها مصر بشكل كبير

Advertisements

قالت الدكتورة أميرة الشنواني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات بين مصر وبيلا روسيا جيدة منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، لكن العلاقة بين البلدين أصبحت أكثر متانة، خاصة بعد زيارة الرئيس البيلا روسي للقاهرة في 2017.



وأكدت الشنواني، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن مصر تهتم بمجال التصنيع في بيلا روسيا، خاصة أن الناتج القومي لبيلا روسيا يصل لـ100 مليار دولار سنويًا، والتجربة البيلا روسيا جيدة، ومن الممكن أن تستفيد منها مصر بشكل كبير.



وأوضحت أن مصر اتفقت مع بيلا روسيا، على إقامة مجلس الأعمال المصري البيلا روسي المشترك، وضرورة التعاون بين البرلماني المصري ونظيره البيلا روسي، والتعاون الاقتصاد والتجاري بين البلدين.



ولفتت إلى أن "أوروسيا" مجموعة اقتصادية مهمة جدًا، وقامت بيلار وسيا بتأيد طلب مصر للإنضمام لهذه المجموعة الاقتصادية الهامة، مشيرة إلى أن مصر تمثل لبيلا روسيا أهمية كبير، لأنها دولة كبيرة ولها ثقلها السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية والإفريقية على حد سواء.



وأعرب وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكبي، عن سعادته البالغة بزيارة الوفد المصري لبلاده، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال " أنا سعيد أنكم جئتم لبلادنا، كما أنكم جئتم بعدد كبير"، موضحًا أن مصر تُعد دولة صديقة لـ "بيلاروسيا"، ورئيسا البلدين تجمعهم صداقة قوية.



وأضاف "ماكبي"،:" نحن نتعاون مع مصر بصورة فعالة لمواجهة التطرف والإرهاب، نحن في صفكم تماما، نعلم ما تلعبه القيادة السياسية المصرية من أدوار قوية في مواجهة الإرهاب من أجل إثراء الاستقرار".



وأوضح أن العلاقات مصر وبيلاروسيا قائمة بلا اي مشكلات، كما أن العلاقات تتطور باستمرار، والجميع تحدث أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعفت حجمة خلال السنوات الماضية وهو أمر ليس موجود مع أي دولة أفريقية أخرى.



وأشار وزير خارجية بيلاروسيا، إلى أن مصر وبيلاروسيا يرغبان في زيادة التبادل التجاري بين البلدين أكثر وأكثر خلال المرحلة المقبلة، كما أن وزارة الخارجية البيلاروسية على تواصل مستمر مع الخارجية المصرية، وننسق حاليا ما يتعلق بتأشيرات الدخول للبلدين.

