منتخب الجزائر يصل القاهرة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة بعثة منتخب الجزائر استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ٢١ يوليو المقبل.





وكان منتخب الجرائر قد غادر غادر الدوحة، حيث أقام معسكره هناك لمدة ٩ أيام استعدادا للبطولة.



