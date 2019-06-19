منتخب الجزائر يصل القاهرة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:23 ص
علي نبوي
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وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة بعثة منتخب الجزائر استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ٢١ يوليو المقبل.
وكان منتخب الجرائر قد غادر غادر الدوحة، حيث أقام معسكره هناك لمدة ٩ أيام استعدادا للبطولة.
وعقب إنهاءات إجراءات الدخول توجهت حافلة محاربي الصحراء إلى فندق الإقامة.
ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.
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