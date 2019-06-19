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برشلونة يصدم نيمار

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:18 ص
برشلونة يصدم نيمار
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منى العوضي
 
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تشير إذاعة "Radio Cat" إلى أن إدارة برشلونة لا تضع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان ضمن أولويتها هذا الصيف.


وأكدت الإذاعة الإسبانية أن التعاقد مع الفرنسي الدولي مع أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد هو الألوية حالياً وينتظر أن تكلف تلك الصفقة خزينة النادي مبلغ 120 مليون يورو.


وعددت الإذاعة أسباب ابتعاد برشلونة عن نيمار بدايةً من طريقة خروجه من النادي مروراً بالمعركة القضائية التي لا تزال معلقة بين الطرفين وكثرة الإصابات التي عانى منها بالأشهر الأخيرة.


كما تخشى إدارة برشلونة من مشاكل نيمار خارج الملاعب والتكلفة الاقتصادية، لذلك عودة اللاعب تعد مستحيلة حالياً.


وأوضحت أن بعض من أعضاء الإدارة الكتالونية تفضل التعاقد مع النجم الفرنسي جريزمان وأنه متعود على أجواء الليجا الإسبانية على عكس نيمار الذي خفتت عنه أضواء النجومية.


الجدير بالذكر أن ناصر الخليفي رئيس نادي باري سان جيرمان قد فتح الباب أمام رحيل نيمار عن صفوف الفريق هذا الصيف.

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المزيد عن: نيمار كورة رياضة برشلونة باريس سان جيرمان
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