نتائج الجمعية العمومية لفريق نادي التعاون

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية التي تقام كل عام لنادي التعاون وحضرها الرئيس محمد القاسم بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة مع مندوبي مكاتب هيئة الرياضة في القسيم.





وبدأت الجلسة بكلمة من رئيس النادي والتي رحب خلالها بالأشخاص الحاضرين وقدم الشكر والعرفان إلى جميع العاملين بالنادي على المجهود الكبير المبذول.



