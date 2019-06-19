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نتائج الجمعية العمومية لفريق نادي التعاون

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:12 ص
نتائج الجمعية العمومية لفريق نادي التعاون
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محمد أيمن
 
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أقيمت مساء اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية التي تقام كل عام لنادي التعاون وحضرها الرئيس محمد القاسم بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة مع مندوبي مكاتب هيئة الرياضة في القسيم.


وبدأت الجلسة بكلمة من رئيس النادي والتي رحب خلالها بالأشخاص الحاضرين وقدم الشكر والعرفان إلى جميع العاملين بالنادي على المجهود الكبير المبذول.


وقام أمين عام النادي عبد العزيز الروضان بعرض التقرير الإداري الذي تم إعداده خلال العام الماضي بالإضافة إلى قيام فهد المحيميد أمين الصندوق بعرض التقرير المالي بعد أن تم مراجعته والمصادقة عليه.


كما أقرت الجمعية العمومية على تغيير شعار الفريق الذي تم الكشف عنه مؤخراً حسب نظام الهيئة العامة للرياضة والتميمة الخاصة بالنادي.

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