من هو احمد الصائغ رئيس الاهلي الجديد ؟

تمكن أحمد الصائغ من الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي في الإنتخابات التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء لينجح في الجلوس على مقعد الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة.





وجاء فوز الصائغ برئاسة الاهلي بالتزكية من جانب أعضاء الجمعية العمومية حيث أنه المرشح الوحيد الذي قدم أوراق إعتماده أمام اللجنة.



