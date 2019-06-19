دبلوماسي سابق: أردوغان وصمة عار في تاريخ تركيا (فيديو)

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصمة عار في تاريخ تركيا والعلاقات الدولية.وأضاف عبدالحكم، خلال حواره مع الإعلامية مروج إبراهيم، ببرنامج "ما ورارء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن تصرفات أردوغان تتسم بالعدوانية، وتخالف المواثيق الدولية.وأشار إلى أن أردوغان يحاول أن يغطي على فشله داخليًا، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي في تركيا أصبح سيئًا، وأن الليرة التركية انخفضت في مواجهة العملات الأخرى، وأن المنظمات الاقتصادية أشارت إلى أن الاقتصاد التركي سيعاني من الانكماش وعدم تحقيق أي نسبة من النمو حتى عام 2021.