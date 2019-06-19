سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:07 ص
الفجر الاقتصادي
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هدوء ملحوظ يمر به سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري علي حالة الاستقرار النسبي التي بدأت منذ انتهاء موسم عمرة رمضان، لتصبح الأسعار المتوقعة لـ سعر الريال اليوم الأربعاء، عند نفس معدلاتها وجاءت الاسعار على النحو التالى:
سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
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