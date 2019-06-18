دروجبا يحلل مباريات بطولة إفريقيا على تايم سبورت

اعلنت شبكة قنوات تايم سبورت الرياضية عن ظهور الإيفواري ديديه دروجبا لاعب فريق تشيلسي السابق في الاستديوهات التحليلة في الفترة القادمة.









ومن المنتظر أن يشارك دروجبا في تحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل.









ويفتتح المنتخب المصري البطولة الإفريقية يوم الجمعة القادم بمواجهة منتخب زيمبابوي في اللقاء الافتتاحي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساءا.



