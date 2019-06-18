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أول رد لـ "أحمد موسى" على تلقيه تهديدات من الإخوان

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:52 م
أول رد لـ أحمد موسى على تلقيه تهديدات من الإخوان
احمد موسى
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داليا الحسين
 
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رد الإعلامي أحمد موسى، علي التهديدات التي تلقاها بالقتل من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قائلًا: "لا نتأثر بالذباب الإلكتروني والمحرضين.. ده أنا بكون أقوى".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "مبسوط إني واجعهم ومأثر عليهم، ومش بخاف من الهربانين في تركيا وقطر، ولا حتى الإرهابين في مصر أو مدينة الإنتاج، برنامجي مخليكم تعيطوا من امبارح".

وأضاف، "أنا خايف على بلدي، مش عايز حاجة تانية من الدنيا غير إن البلد تكون مستقرة.. وطول ما أنا عايش لن أتردد لحظة في فضح كل خائن لبلدي".

وحذر الإعلامي من محاولات العبث بالأمن في مصر خلال بطولة الأمم الإفريقية، مطالبًا المواطنين بمساعدة وزارة الداخلية في عملها.
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