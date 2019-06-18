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انفوجراف.. استقرار أسعار الدواجن و"البيض" يرتفع

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:48 م
انفوجراف.. استقرار أسعار الدواجن والبيض يرتفع
ارشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية؛ بسبب تناسب بين العرض والطلب مما دفع الأسعار إلى الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات.

وأوضح السيد لـ"الفجـر"، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق سجل 24 جنيها بالمزارع، على أن يباع للمستهلك بنحو 28 جنيها، أما بالنسبة للبلدي في المزارع بسعر 33 جنيها للكيلو، وللمستهلك ما بين 37 إلى 38 جنيها. 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر كرتونة البيض الأبيض 30 جنيها، والبيض الأحمر 32 جنيها، مشيرًا إلى ارتفاعه بشكل طفيف مع بداية الأسبوع الجاري. 

يذكر أن مصر تنتج  نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
انفوجراف.. استقرار أسعار الدواجن والبيض يرتفع
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