نشرة أخبار منتصف الليل.. ليبا تكشف تفاصيل جديدة عن القبض على الإرهابي هشام عشماوي

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، ليبا تكشف تفاصيل جديدة عن القبض على الإرهابي هشام عشماوي، وبلاغ للنائب العام يتهم بلال فضل وآخرين بازدراء الدين الإسلامي.

بلاغ للنائب العام يتهم بلال فضل وآخرين بازدراء الدين الإسلامي

تلقي المستشار نبيل صادق النائب العام، بلاغا من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، ضد أحمد صبحي منصور مدرس لغة عربية مفصول من الأزهر الشريف ومقيم بلندن، وعزمي بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق و رئيس مجلس إدارة قناة التليفزيون العربي الفضائية التي تبث من لندن والكاتب الصحفي بلال فضل مقدم برنامج "عصير الكتب "المذاع علي قناة التليفزيون العربي الفضائية، لاتهامهم بازدراء الدين الإسلامي.

بيان عاجل من وزارة الخارجية حول هجوم نيجيريا

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صالة لمشجعي كرة القدم في بلدة كوندوغا في نيجيريا مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة 70 آخرين.

ليبا تكشف تفاصيل جديدة عن القبض على الإرهابي هشام عشماوي

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن تسليم هشام عشماوي للقاهرة، جاء بناءً على طلب من الجهات المعنية بمصر، ووفقًا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

سقوط صاروخ على مجمع القصور الرئاسية في الموصل

أفادت فضائية سكاي نيوز، نقلاً عن مراسلها في العراق، بسقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في الموصل الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأميركيين في العراق.

تفكيك عصابة عائلية إسبانية تمول القاعدة في سوريا

أوقفت الشرطة الإسبانية الثلاثاء، 10 إسبان من أصل سوري بشبهة تمويل "ميليشيا القاعدة الإرهابية" في سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية ومصدر مطّلع على التحقيق.