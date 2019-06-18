ندى تطرح "بتهددني" في عيد الأضحى المقبل (صور)

انتهت المطربة ندى من تسجيل أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان «بتهددني»، على أن يتم طرحها خلال موسم عيد الأضحى المقبل.









الأغنية تعاونت من خلالها ندى مع الشاعر الغنائي محمود قاسم ومن ألحان محمد عبد المجيد وتوزيع اسلام سمير ومن إنتاج محمود خيرى ومحمد عبد المجيد.









وقدمت ندى مؤخرًا أولى أعمالها الغنائية خلال موسم رأس السنة الماضية من خلال أغنية «عارف حبيبي» التي تعاونت من خلالها مع الملحن نادر نور.









يذكر أن ندي شاركت مؤخراً فى مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي عرض فى المارثون الرمضاني الماضي من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وقدمت أغنية "تيتانك" ضمن أحداث المسلسل، خلال حلقة العصر الفرعوني ولاقت خلالها رواج كبير على السوشيال ميديا .