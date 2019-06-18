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ضبط 1341 قرص وأمبول أدوية مخدرة ومهربة بالدقهلية (صور)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:13 م
ضبط 1341 قرص وأمبول أدوية مخدرة ومهربة بالدقهلية (صور)
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محمد كشك
 
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة فى الدقهلية، بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين حملة إستهدفت الصيدليات بمركز ومدينة طلخا.

وأسفرت الحملة عن وجود مخالفات جسيمة بداخل مؤسسة صيدلية بمدينة طلخا طريق بلقاس وضبط كمية من الادوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية جدول ثانى مجهولة المصدر وبدون فواتير وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع للجمهور " 42 صنفا أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة باجمالى ١٠٤٤ قرص وفيال، 4 أصناف أدوية جدول ثان، مؤثرة على الحالة النفسية مجهولة المصدر بدون فواتير باجمالى١٥٧ قرص، صنف منتهى الصلاحية معد للبيع للجمهور باجمالى ١٤٠ أمبول.

و تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة فريق الرقابة التجارية وتحررالمحضر رقم ٨٨٣٠ لسنه ٢٠١٩ جنح مركز شرطة طلخا بجميع المخالفات وإتخاذ ركافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

ووجة وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكى التفتيش الصيدلي بجميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية.
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