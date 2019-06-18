"التموين" تحذر المواطنين من تلاعب أصحاب المخابز بحقهم في رغيف الخبز

أكد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، على أن مراحل الاستهداف تتبنى حذف غير المستحقين من منظومة الدعم السلعي فحسب، لمثوله للمعايير التي وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية، لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا وتوصيل الدعم لمستحقيه.





وشدد "مدكور" خلال تصريحاته لـ" الفجـر"، على أنه لم يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية للحصول على رغيف الخبز المدعم خلال المراحل الثلاث، مشيرًا إلى أن من تم إخطاره بالاستبعاد من الدعم، للسلع فقط وليس الخبز.





وكشف مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن بعض البدالين التموينيين وأصحاب المخابز يستغلون جهل المواطن، بإشاعة حذفه من التموين وعدم استحقاقه للحصول على السلع أو الخبز، وذلك لأغراض عدة منها الحصول على حصته أو تضليله وإثارة الفوضى.





وتابع: "أن عملية البث في التظلمات المقدمة من قبل المواطنين المخاطبون بالاستبعاد من الدعم تتم بعناية شديدة، ومن يتم ثبات استحقاقه يتم إعادته إلى المنظومة على الفور".





وبدأت وزارة التموين، منذ بداية العام الجاري، تطبيق مراحل الاستهداف لحذف غير المستحقين للدعم، وذلك من خلال معايير تعتمد على استهلاك الكهرباء والمحمول وحيازة الأراضي الزراعية علاوة على امتلاك السيارات بصفات محددة، والمصاريف المدرسية المرتفعة.