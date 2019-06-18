عماد الدين حسين: الطريقة التي يمارس بها أردوغان الحكم ستجعل الديموقراطية التركية في مأزق

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه يوجد فرق بين اتجاهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبين تركيا والشعب التركي، متابعًا: "الشعب التركي شعب إسلامي، وعلاقتنا به تاريخية ومتميزة".





وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الثلاثاء، أنه حدث مايشبه التمرد على زعامة أردوغان داخل حزب العدالة والتنمية، لافتًا إلى أن قيادات تاريخية في تركيا انشقوا عن حزب أردوغان.



