ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عماد الدين حسين: الطريقة التي يمارس بها أردوغان الحكم ستجعل الديموقراطية التركية في مأزق

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:05 م
عماد الدين حسين: الطريقة التي يمارس بها أردوغان الحكم ستجعل الديموقراطية التركية في مأزق
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه يوجد فرق بين اتجاهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبين تركيا والشعب التركي، متابعًا: "الشعب التركي شعب إسلامي، وعلاقتنا به تاريخية ومتميزة".

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الثلاثاء، أنه حدث مايشبه التمرد على زعامة أردوغان داخل حزب العدالة والتنمية، لافتًا إلى أن قيادات تاريخية في تركيا انشقوا عن حزب أردوغان.

وأشار إلى أن حزب أردوغان خسر أهم 4 ولايات في تركيا في الانتخابات، مؤكدًا أن الطريقة التي يمارس بها أردوغان الحكم ستجعل الديموقراطية التركية كلها في مأزق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
2:30
-
فنزويلا
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو