بالتفاصيل.. الأهلي ينهي كبري صفقاته الصيفية
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:00 م
عمرو مصطفي
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حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.
ووقع طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي لمدة 5 مواسم ، مقابل 30 مليون جنيه بالإضافة إلى نسبة 15% من قيمة بيعه لأي ناد آخر، بالإضافة إلى انتقال أحمد علاء للمقاولون العرب كبيع نهائي وباسم علي الظهير الأيمن، على سبيل الإعارة لمدة موسم.
ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسمياً بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.
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