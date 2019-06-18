نجم مانشستر يونايتد يصدم كبار أوروبا ويوافق على التجديد

وافق الإسباني خوان مانويل ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تجديد عقده مع ناديه لمدة تزيد عن عام واحد حيث أن عقده الأصلي كان سينتهي بنهاية الشهر الجاري .





وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ماتا / 31 عامًا/ واصل مفاوضاته مع مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الماضي، وذلك على عكس زميله أندير هيريرا الذي أصبح قريبًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.





وكان ماتا انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من تشيلسي في يناير 2014 مقابل 37 مليون جنيه أسترليني.





ولعب ماتا 218 مباراة وسجل 45 هدفًا كما انه فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 2016 ، والدوري الأوروبي 2017 وكأس رابطة المحترفين في العام ذاته.



